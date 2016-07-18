رئيس جامعة بني سويف : تقدم 1303 طالب وطالبة لسحب أوراق اختبارات القدرات

صرح الدكتورأمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، أن إدارة الجامعة تواصل توزيع أوراق اختبارات القدرات والتي قد بدأت منذ السبت الماضي، لتستمر حتى 20 من يوليو الجاري، حيث قام 1303 طالبًا وطالبةً بسحب ملفات أوراق اختبارات القدرات، منهم 650 طالب وطالبة بكلية التربية الرياضية، 653 طالب وطالبة تقدموا لكلية الفنون التطبيقية.

وأشار “لطفي”، إلى أنه يشرف على تنفيذ هذه الإختبارات اللجنة العليا من إدارة الجامعة والكليات المعنية، بالإضافة إلى اللجان الفنية المتخصصة من أعضاء هيئة التدريس، وعاملين بالكليات وفقًا لمتطلبات كل اختبار.

وأكد الدكتور محمد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الإختبارات ستقام تحت إشراف نخبة متميزة من أساتذة الجامعة، مشيرًا إلى أنه سيتم إعلان نتائج هذه الإختبارات بعد فترة وجيزة ويتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الإختبارات ليتم الترشيح بناءًا عليها، وأن استقبال الأوراق يتم في مبنى كلية التربية الرياضية والفنون التطبيقية بشرق النيل، وتبدأ بعد ذلك مباشرة الإختبارات عقب استيفاء البيانات الموجودة بالأوراق المدرجة بالمظاريف.

وأوضح مختار أمين، عميد كلية التربية الرياضية، أنه قد تقدم 150 طالبة ، 500 طالب لإختبارات القدرات، وأنه قد تم توزيع الطلاب المتقدمين في اختبارات التربية الرياضية مجموعات يومية يتم اختبارهم اليوم الأول للكشف المبدئي الطبي ثم قياس الطول والوزن وتحديد المهارة المفضلة لدي المتقدم، أما اليوم الثاني ويكون فيه اختبارات القدرات الرياضية وهي عبارة عن اختبارات قياس سرعة القوة والرشاقة والتوافق والتحمل، أما اليوم الثالث يكون هناك اختبار القوام الشخصي لبيان خلو الطالب من أي تشوهات قوامية أو عيوب خلقية، على أن يتم إبلاغ مكتب التنسيق الرئيسي بالقاهرة بأسماء الطلبة والطالبات اللائقين يوميًا، ويلي ذلك المقابلة الشخصية وكشف الهيئة.

وأضاف أحمد السلماوي، عميد كلية الفنون التطبيقية، أن هناك إقبال كبير على الإختبارات من الطلاب، حيث استقبلت الكلية 424 طالبة، و229 طالب من الذين انتهوا من امتحان شهادة الثانوية العامة علمي بشعبتيها “علمي علوم وعلمي رياضة” من محافظة بني سويف وجميع محافظات الصعيد عام 2016، للتقدم لإختبارات قدرات كلية الفنون التطبيقية، حيث نظمت الكلية دورات اليوم الواحد وهي دورات مكثفة تأهيلية تهدف لتنمية قدرات المتقدمين، يقدمه متخصصين وذلك تسهيلًا على الطلاب وأسرهم.

وتحتوي الكلية على مجموعة من الأقسام المميزة التي تناسب متطلبات سوق العمل، ومنها قسم الغزل والنسيج وطباعة المنسوجات والتصميم الداخلي، والأساس والتصميم الصناعي، وكلها أقسام مطلوبة في سوق العمل، مضيفًا أن خريجي الكلية يقيدون في نقابات مصممي الفنون التطبيقية والمهندسين ونقابة الفنانين التشكيليين.