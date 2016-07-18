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مصرع مسلح قتل ثلاث من ضباط الشرطه بولاية لويزيانا

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مصرع مسلح قتل ثلاث من ضباط الشرطه بولاية لويزيانا مصرع مسلح قتل ثلاث من ضباط الشرطه بولاية لويزيانا

صورة أرشيفية

أعلن قائد شرطة ولاية لويزيانا في جنوب الولايات المتحدة، الكولونيل مايك أدمونسون، أن الشرطة قتلت المسلح الذي أطلق النار على عناصرها في مدينة باتون روج، يوم الأحد، وتسبب بمقتل 3 منهم.

وأوضح قائد الشرطة أن إطلاق النار تسبب أيضا بإصابة 3 عناصر من الشرطة. كما قال إن المسلح الذي قتل هو الوحيد الذي شارك في الهجوم.

وقال آدمونسون “ليس هناك من مسلح آخر في منطقة باتون روج” متورط في الهجوم الذي كانت شرطة المدينة قالت في بادئ الامر إنه من تنفيذ 3 مسلحين على الأرجح، وأن أحدهم قتل والآخرين لاذا بالفرار.

ودان الرئيس الأميركي باراك أوباما حادثة إطلاق النار بشدة، وقال في بيان “ربما لا نعرف حتى الآن دوافع هذا الهجوم، لكني أريد أن أكون واضحا: لا يوجد تبرير لعنف ضد إنفاذ القانون. أبدا. هذه الهجمات أعمال للجبناء الذين لا يتحدثون باسم أحد.

وأضاف أوباما أنه وفر “الدعم الكامل للحكومة الاتحادية” إلى حاكم ولاية لويزيانا وعمدة بيتون روج وجهة إنفاذ القانون المحلية.” وقال “إن العدل سيأخذ مجراه.”

 

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