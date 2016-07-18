وزارة الخارجية تنجح في إجلاء مجموعة من المصريين من جوبا

في إطار جهود وزارة الخارجية لرعاية المصريين فى الخارج ومتابعة أوضاعهم، خاصة فى مناطق الأزمات، نجحت جهود وزارة الخارجية عبر سفارتينا فى نيروبى وجوبا وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين فى إجلاء مجموعة من المواطنين المصريين العاملين فى جوبا، وذلك فى طريق عودتهم إلى أرض الوطن عبر العاصمة الاثيوبية أديس أبابا.

وقد صرح مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بأن السفارة المصرية فى نيروبى استقبلت 30 مواطنا مصريا تم إجلائهم من جوبا، حيث قام السفير المصرى فى نيروبى بالاطمئنان على صحة المواطنين المذكورين لدى وصولهم مطار نيروبى وتأمين ما يلزم من احتياجاتهم وحتى إنهاء إجراءات تسفيرهم من كينيا فى طريق عودتهم إلى أرض الوطن.

كما ناشد مساعد وزير الخارجية المواطنين المصريين المتواجدين فى جوبا بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بأماكن إقامتهم، مشددا فى الوقت نفسه على أهمية الالتزام بعدم سفر المواطنين إلى جنوب السودان ولحين استقرار الأوضاع الأمنية هناك.

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