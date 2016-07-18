أخبار عاجلة

إذا شعرت بالنعاس أثناء اليوم..تعرف على قيلولة القهوة -
8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - العمائر والمباني الأثرية تنهار فى المعادي والأهالي تشتكي من "القبح الذي يزحف للمعادي" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الخيار" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى درات فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رد فعل الفرنسيين عقب إعلان فرنسا حالة الطوارئ ورامي رضوان "محتاجين قرارات صارمة" -
فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أبو الغيط: إسرائيل تعيش فترة براقة فى تاريخها والجميع منشغل بتهديدات خارجية

Google+ Print
أبو الغيط: إسرائيل تعيش فترة براقة فى تاريخها والجميع منشغل بتهديدات خارجية أبو الغيط: إسرائيل تعيش فترة براقة فى تاريخها والجميع منشغل بتهديدات خارجية
قال أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، أنه سيطرح على القمة العربية في نواكشوط تعديل ميثاق جامعة الدول العربية، وأنه تلقى العديد من الردود تأييدا لتعديل الميثاق وبدء العمل به، وأنه أى تهديد بصدام سنى شيعى مرفوض تماما ولابد أن لا يتم الانزلاق لذلك، مضيفا إلى أن اسرائيل تعيش فترة براقة في تاريخها والجميع منشغل بتهديدات من خارج الإقليم.

ووجه أبو الغيط رسالة إلى إيران مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامجها هنا العاصمة قائلا: " نرجوكم لا نريد الاصطدام بكم فمواقفكم تدفعنا لمواجهة سنية- شيعية وهناك أطراف خارجية تعمل على هذا ربما مثل إسرائيل، وهذه المواجهة لن تكسبها إيران ولابد من تنبيهكم".


>- أحمد أبو الغيط يؤكد دعم الجامعة العربية لعمل مؤسسة الفكر العربى
>
>- أبو الغيط: كثير من الدول العربية أوضاعها ببن البقاء وعدم البقاء
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365