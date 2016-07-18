أبو الغيط: إسرائيل تعيش فترة براقة فى تاريخها والجميع منشغل بتهديدات خارجية

قال أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، أنه سيطرح على القمة العربية في نواكشوط تعديل ميثاق جامعة الدول العربية، وأنه تلقى العديد من الردود تأييدا لتعديل الميثاق وبدء العمل به، وأنه أى تهديد بصدام سنى شيعى مرفوض تماما ولابد أن لا يتم الانزلاق لذلك، مضيفا إلى أن اسرائيل تعيش فترة براقة في تاريخها والجميع منشغل بتهديدات من خارج الإقليم.

ووجه أبو الغيط رسالة إلى إيران مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامجها هنا العاصمة قائلا: " نرجوكم لا نريد الاصطدام بكم فمواقفكم تدفعنا لمواجهة سنية- شيعية وهناك أطراف خارجية تعمل على هذا ربما مثل إسرائيل، وهذه المواجهة لن تكسبها إيران ولابد من تنبيهكم".

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