بالصور.. ختام مميز وفعاليات مختلفة بمهرجان كازا آرت فى الدار البيضاء

تحت شعار "تراثنا.. ثراؤنا"، اختتمت فعاليات مهرجان كازا آرت بمدينة الدارالبيضاء، العاصمة الاقتصادية للمغرب، بحضور الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة، والفنانة المصرية لقاء سويدان، والفنانة المغربية فاطمة الزهراء العروسى، وعدد كبير من ضيوف الشرف.

وشهد المهرجان ظاهرة فنية كبرى شكلت الحدث الأبرز على الصعيد الفنى والثقافى بالمغرب. وفى ختام المهرجان أكدت سارة رقيب على أن المهرجان يعتبر حدثا سنويا يلقى الضوء على المغرب فنيا وثقافيا وتراثيا، ويعرف بالمغرب سياحيا، ويعزز مكانة مدينة الدار البيضاء سياحيا وثقافيا.

وعبرت سارة رقيب عن سعادتها بحضور الشيخه نورة بنت آل خليفة، وعدد كبير من الأسماء المميزة فنيا وثقافيا، ووجوه بارزة فى مجال الأعمال، ما جعل مهرجان "كازا آرت" الذى أقيم على مدى يومين موعدا لاستضافة ضيوف وشخصيات بارزة من عالم المال والأعمال والإعلام والسياحة والفن من المغرب، ومن دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان وجمهورية مصرالعربية ولبنان والجزائر من مختلف مجالات التمثيل والغناء والرياضة.

واضافت سارة: المهرجان اشتمل على ثلاث محطات، بدايه مَن معرض مصغر للصناعة التقليدية المغربية، و عرض مختلف الحرف التقليدية المغربية والعربية، مع تكريم الصناع التقليديين الذين ساهموا فى إشعاع قطاع الصناعة التقليدية المغربية، ومسابقة تذوقوا أطباق بلادى يتبارى فيها عدد من الطهاة الهواة، الذين تنافسوا فى تحضير وجبات باستخدام منتجات مغربية وعربية، وحظى الفائز بالظهور فى برنامج تلفزيونى.

وقد تم تكريم ضيفة شرف المهرجان الشيخه نورة بنت خليفة آل خليفة من مملكة البحرين، والتى أكدت سعادتها بتواجدها فى المغرب، وشكرت القائمين على المهرجان لدعوتهم وتكريمهم لها ولمملكة البحرين.

وشددت الشيخة نورة على إعجابها بثقافة المغرب وحفاظ المرأة المغربية على زيها الأصلى، كما أكدت على ضرورة وجود تعاون على صعيد سيدات الأعمال فى المغرب والبحرين.

كما تم تكريم شخصيات بارزة فى المجتمع المغربى والعربى، منهم: نادية أحمد سيدة أعمال ومستثمرة وباحثة فى التراث، كونها مصممة ديكور داخلى، والتى أعربت عن شكرها لمنظمى المهرجان، وأكدت على أهمية التراث وتعزيز دوره فى إعادة صياغة الموروث الثقافى لتعزيز الانتماء الوطنى والهوية الثقافية للأمم، خاصة وأن التراث هو أفضل وسيلة للتعبيرعن الهوية الثقافية للأمم، وهو ثمرة جهود إنسانية نحافظ من خلالها على العادات والتقاليد وثقافتنا وفنوننا وأثارنا.

وشهد حفل ختام مهرجان "كازا آرت فاشن Cas’Art Fashion"، عرض أزياء تراثى مغربى-عربى، استهدف إبراز أهمية الأزياء فى التعريف بحضارات الشعوب وتاريخها بمشاركة كل من، فاطمة الزهراء الإدريسي، بشرى فيلالى كسيكس، فاطمة لعلج ونزيهة العلوى من المغرب، مروة البغدادى من مصر، حنان حواس من الأردن، بيسان نحلة من لبنان، فتيحة الهاشمى من الجزائر، إلى جانب مصممة الأزياء الإماراتية نجاة سامى ممثلة نادى الإمارات لسيدات الأعمال والأعمال الحرة، وممثلة عن الشيخة الدكتورة هند القاسمى.



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الشيخة نورة وسارة الرقيب ولقاء سويدان ومحمد النحاس وملكة جمال أوروبا والزميل محمد سعد



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الشيخة نورة ولقاء سويدان وصورة تذكارية مع الحضور والمصممات



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سارة الرقيب رئيسة المهرجان تكرم الشيخة نورة



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من عرض الأزياء



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العباية المغربية



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سارة الرقيب تكرم المصممة الإماراتية نجاة سامى



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صورة تذكارية من فعاليات المهرجان



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النائبة المغربية سميرة قاسمى وكوثر فال سفيرة المرصد الدولى للإعلام والدبلوماسية الموزاية والزميل محمد سعد



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تكريم المصممة مروة بغدادى



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نادية أحمد وملكة جمال أوروبا وحنان شكير



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الإعلامى محمد النحاس يكرم الفنانة التشكيلية نادية شلوى



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نادية أحمد تكرم أحد المشاركين



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كبار الشخصيات يشاهدون عرض الأزياء



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الفنان المغربى ربيع القاطع ولقاء سويدان والشيخة نورة والسيدة نور سين وكبار الشخصيات



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من فعاليات المهرجان



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من عرض الأزياء



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من المعرض الثقافى



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الشيخة نورة ولقاء سويدان وسارة الرقيب



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جانب من الحضور



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جانب آخر من الحضور

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