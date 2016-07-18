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ارتفاع عدد الضحايا الجزائريين فى اعتداء نيس إلى 4 أشخاص

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ارتفاع عدد الضحايا الجزائريين فى اعتداء نيس إلى 4 أشخاص ارتفاع عدد الضحايا الجزائريين فى اعتداء نيس إلى 4 أشخاص
قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الشئون الخارجية الجزائرى عبد العزيز بن على الشريف، اليوم الأحد، إن عدد الضحايا الجزائريين فى الاعتداء الذى وقع فى نيس يوم الخميس الماضى، ارتفع إلى 4 أشخاص بعد التعرف على ضحية جزائرية رابعة.

وأعرب الشريف فى تصريح أدلى به لوكالة الأنباء الجزائرية عن أسفه لوقوع ضحايا جزائريين، مشيرا إلى أن الضحية الرابعة هى سيدة من ولاية سطيف تبلغ من العمر 34 عاما وأم لأربعة أطفال.

وأضاف المتحدث الجزائرى أن القنصلية شرعت بالتنسيق مع أسرة الفقيدة فى ترتيبات نقل الجثمان إلى الجزائر، موضحا أن مواطنة جزائرية أخرى مولودة بنيس، وتمارس مهنة المحاماة لا تزال مفقودة، مشيرا إلى أن السيدتين مسجلتان لدى قنصلية الجزائر بنيس
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