روسيا تسرح منتخبها الوطنى لكرة القدم قبل كأس العالم 2018

أعلن وزير الرياضة الروسى فيتالى موتكو عبر قناة لايف نيوز تسريح المنتخب الروسى لكرة القدم، بعد النظرفى الالتماس المطالب بحل منتخب روسيا لكرة القدم.

ووفقا لقناة "لايف نيوز" الروسية قام أكثر من 900 ألف شخص بالتوقيع على التماس يطالب بحل المنتخب الروسى لكرة القدم، بسبب الأخبار والإحصائيات السيئة للمنتخب فى يورو 2016 بفرنسا.

يذكر أن المنتخب الروسى لكرة القدم خرج من الدور الأول لكأس أمم أوروبا 2016، بعد تعادله مع انجلترا (1-1)، وخسارته من سلوفاكيا (2-1)، ثم خسارته من منتخب ويلز (3-0).

يورو 2016.. ويلز تحلم بصناعة التاريخ أمام روسيا

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