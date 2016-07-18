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أمين جامعة الدول العربية: نريد "سايكس بيكو" جديدة يضعها العرب

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أمين جامعة الدول العربية: نريد "سايكس بيكو" جديدة يضعها العرب أمين جامعة الدول العربية: نريد "سايكس بيكو" جديدة يضعها العرب
قال أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، إن العراق مهدد بالتقسيم، وهناك صعوبات فى اليمن وسوريا، وهذه الأمة لها حضارة ودين سماوى يعتنقه أكثر من مليار ونصف المليار مسلم، مضيفًا: "قلبى حزين على ما يحدث فى هذه الدول، والأمل هو لم شمل العرب سويًا ومنع الانقسام والتشرذم، والدولة الوطنية فى العالم العربى "تضيع"، ونريد سايكس بيكو جديدة يضعها العرب، وهناك سايكس بيكو جديدة يحاول البعض رسمها فى الشرق الأوسط، وفى أيدينا نحن كعرب العمل للم الموقف العربى، فالوضع العربى ليس سياسة فقط".

وأضاف أبو الغيط، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج هنا العاصمة، مساء اليوم الأحد، أن الجامعة العربية تعمل فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفنية وليس السياسة فقط، والأمل أن يتفق العرب وليس بالضرورة العمل السياسى، هناك ضياع فى بعض الدول العرب، وعلى الرغم من النقاط السوداء هناك أخرى براقة.
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