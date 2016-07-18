محامى عمرو النشرتى للمحكمة: مبارك أزاح موكلى لإفساح الطريق لقيادات الوطنى

أكد طارق عبد الجليل، محامى رجل الأعمال عمرو النشرتى، أنه طالب بإخلاء سبيل موكله بأى ضمان تراه المحكمة.

وأضاف عبد الجليل لـ"اليوم السابع" أنه قدم 9 حوافظ مستندات للمحكمة، مشيرًا إلى أنه قال للمحكمة إن البلاغ المقدم ضد موكلى كان من الرئيس الأسبق مبارك يتهم فيه موكلى بالاستيلاء على المال العام وتعد تلك الواقعة هى السابقة الأولى فى التاريخ أن يقدم بلاغ من رئيس الجمهورية بنفسه.

وكشف عبد الجليل لهيئة المحكمة عن أن نظام مبارك أراد التخلص من موكله لإفساح المجال لقيادات الحزب الوطنى، مشيرًا إلى أنه تقدم بطلب للنائب العام الأسبق عبد المجيد محمود بتسليم عمرو النشرتى نفسه وإعادة محاكمته ووافق على الطلب.

كانت محكمة جنايات شمال الجيزة أصدرت حكمًا فى 2012 فى القضية رقم 3011 جنايات العجوزة لسنة 2004، المتهم فيها عمرو النشرتى بالاشتراك مع 11 آخرين من مسئولى بنك قناة السويس بالاستيلاء على مليار جنيه من أموال البنك كقروض بدون ضمانات كافية، وذلك بالسجن لمدة 15 عامًا.

وظل "النشرتى" هاربًا، حتى تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، من القبض عليه عقب خروجه من بنك الاستثمار العربى بشارع جامعة الدول العربية.

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- إخلاء سبيل رجل الأعمال عمرو النشرتى فى اتهامه بالاستيلاء على المال العام

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