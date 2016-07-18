إعلان اسم مدرب إنجلترا الأسبوع المقبل

اقترب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم من الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد لمنتخب إنجلترا الذي سيتولى تدريب المنتخب في الفترة المقبلة.

وكان الاتحاد الإنجليزي أقال المدير الفني السابق للمنتخب روي هودجسون بعد خروج إنجلترا من دور الـ16 لبطولة الأمم الأوروبية السابقة.

وذكرت شبكة أخبار "سكاي سبورتس" أن الاتحاد الإنجليزي استقر بنسبة كبيرة على اسم المدير الفني الجديد للمنتخب وسيعلن عنه الأسبوع المقبل.

ويعد المدرب الأقرب لتولي تدريب منتخب إنجلترا هو سام آلاردايس المدير الفني الحالي لفريق سندرلاند.

وخلال الفترة السابقة درس الاتحاد الإنجليزي السير الذاتية لأكثر من مدرب قبل أن يستقر بنسبة كبيرة على سام آلاردايس، الذي تفوق في الاختيارات على كل من هاري ريدناب ويورجن كلينسمان.

وبدأ نادي سندرلاند حاليا في التفاوض مع عدة أسماء لتولي أحدهم تدريب الفريق في الموسم الجديد خلفا لسام آلاردايس، ومن أبرز المرشحين لتولي تدريب سندرلاند المدرب الإسباني روبيرتو مارتينيز أو ديفيد مويس والثنائي غير مرتبط بتدريب فريق بالوقت الحالي.