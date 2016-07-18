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بالفيديو – محمد إبراهيم يكرر هدف ' باسم مرسي في الأهلي ' أمام صن داونز

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بالفيديو – محمد إبراهيم يكرر هدف ' باسم مرسي في الأهلي ' أمام صن داونز بالفيديو – محمد إبراهيم يكرر هدف ' باسم مرسي في الأهلي ' أمام صن داونز

سجل محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك هدف تعادل فريقه أمام صن داونز في لقاء الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء الهدف مشابها إلى حد كبير بهدف باسم مرسي الثاني في الأهلي في نهائي كأس النسخة الماضية عندما سجل وسط حصار سعد سمير وشريف إكرامي.

ولعب أيمن حفني بينية رائعة إلى محمد إبراهيم ورغم حصاره من قبل المدافع وحارس المرمى دينيس أونيانجو وضع محمد إبراهيم قدمه في الكرة لتتهادى إلى الشباك في الدقيقة 37.

وسجل إبراهيم أول أهدافه في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم والأول له منذ ثلاثة أعوام.

إذ كان آخر أهدافه في نسخة 2013 في شباك ليوبار في لقاء فاز به الأبيض 4-1.

شاهد الهدف

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فيديو اليوم السابع

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