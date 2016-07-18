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أزمة الأهلي - شادي محمد: الأهلي ليس ' حصالة ' وهذه أسباب تراجع الأداء

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أزمة الأهلي - شادي محمد: الأهلي ليس ' حصالة ' وهذه أسباب تراجع الأداء أزمة الأهلي - شادي محمد: الأهلي ليس ' حصالة ' وهذه أسباب تراجع الأداء

يرى شادي محمد نجم الأهلي السابق أن تراجع مستوى الفريق في الفترة الحالية يأتي بسبب الاعتماد على مجموعة محددة من اللاعبين فقط.

وتعادل الأهلي سلبيا أمام ضيفه الوداد المغربي في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ليواصل تقديم أداء باهت في المباريات الأخيرة بجميع البطولات.

وتحدث شادي محمد لـFilGoal.com قائلا: "اعتماد المدرب على مجموعة محددة من لاعبي الأهلي أدى لبعض التراخي لهؤلاء اللاعبين نتيجة الاطمئنان على مشاركتهم دائما، بالإضافة إلى عدم خلق حوافز لدى اللاعبين البدلاء".

وأضاف "لا يعقل أن يقف الأهلي على لاعب أو أكثر ولو كان الأمر كذلك لما لم يلغي الأهلي كرة القدم بعد اعتزال الخطيب أو أبو تريكة".

واستكمل "أرفض التصريحات التي تشير إلى أن تراجع الأهلي بسبب رحيل رمضان صبحي وإيفونا وإصابة عبد الله السعيد".

واستطرد قائد الأهلي السابق "يجب تعديل الأوضاع داخل الفريق لكن دون تغيير مارتن يول وأن يعود الأداء الجماعي مع التعاقد مع صفقات قوية".

وعن احتلال الأهلي للمركز الأخير في مجموعته قال شادي: "الأهلي ليس (حصالة) لأن الجميع في إفريقيا يعرفه جيدا وهناك أندية لم تتجاوز الأدوار التمهيدية عندما كانت فرق شمال إفريقيا تدافع أمام الأهلي في ملعبها في تونس والمغرب وهو تاريخ لا يمكن لأحد أن يمحيه أو يسخر من الوضع الحالي لفريق الأهلي".

ثم انتقل للحديث عن حظوظ الأهلي في البطولة "فرصة الأهلي في التأهل ضعيفة للغاية ولن نخدع أحد بحديث غير واقعي عن تأهل الأهلي، لكن رغم ذلك يجب على اللاعبين القتال لأخر لحظة ولو خرج الفريق من البطولة يكون مرفوع الرأس".

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فيديو اليوم السابع