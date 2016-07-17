وفاة خفير أصيب فى حادث اغتيال رئيس مباحث الفيوم

توفى مساء اليوم الأحد بالمستشفى الجامعى بالفيوم الخفير النظامى محمد السيد عبد العاطى 35 سنة، الذى كان قد أصيب فى حادث استهداف سيارة الرائد محمود عبد الحميد رئيس مباحث مركز شرطة طامية الذى استشهد فى الحادث وأصيب فيه السائق الرقيب شرطة أمير عبد التواب زكى 35 سنة.

كان اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم تلقى إخطارًا بقيام مجهولين بإطلاق النيران على سيارة شرطة بالقرب من قرية قصر رشوان بمركز طامية وعلى الفور انتقلت لموقع الحادث سيارات الإسعاف بقيادة الدكتور سامح محمد السيد مدير إسعاف الفيوم.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع الرائد محمود عبد الحميد 35 سنة رئيس مباحث طامية وإصابة كل من أمير عبد التواب زكى 40 سنة أمين شرطة ومساعد شرطة أحمد السيد عبد العاطى 35 سنة وتم نقل جثة الأول إلى مستشفى طامية المركزى ونقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 3249 لسنة 2016م، إدارى مركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة، التى تباشر التحقيق وتم نقل الخفير المصاب إلى مستشفى الفيوم الجامعى لخطورة حالته وتوفى مساء اليوم .

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية عن أن الجناة المتورطين فى الواقعة عددهم 3 أشخاص مسلحون ملثمون، يستقلون دراجة بخارية، بدون لوحات معدنية، وابل من الأعيرة النارية، على سيارة شرطة نقل الفيوم رقم 9498، ماركة تويوتا بيضاء اللون، بقيادة رقيب الشرطة (أمير عبدالتواب زكي-40 سنة)، من قوة مركز شرطة طامية، من عزبة عبدالنبي، بقرية الروضة، بمركز طامية.

وأسفر الحادث، عن استشهاد الرائد محمود عبد الحميد صادق، رئيس مباحث مركز شرطة طامية، خلال توجهه من محل إقامته بمدينة الفيوم، إلى مقر عمله بمركز شرطة طامية، مرورًا بطريق كفر محفوظ، بالقرب من مدخل طامية، عند قرية قصر رشوان، كما أصيب سائق السيارة بطلقات نارية بالظهر، والخفير النظامى (محمد سيد عبد العاطى-35 سنة)، من قوة خفراء المركز.

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- مدير أمن الفيوم ينتقل لموقع حادث استشهاد رئيس مباحث طامية لمعاينة الحادث