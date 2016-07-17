"تعليم كفر الشيخ" تبحث تحضيرات معسكر طلائع التربية والتعليم

عقدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ مساء اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة الدكتورة منى مصطفى يحيى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بحضور صلاح عثمان وكيل المديرية ووفاء عبد الله المدير العام التنفيذى، وأعضاء اللجنة التحضيرية لأول معسكر لطلائع التربية والتعليم على مستوى الجمهورية.

وناقش الاجتماع وضع النقاط الأساسية والخطوط العريضة للمعسكر، ليكون معسكرًا نموذجيًا ومشرفًا لمحافظة كفر الشيخ، الذى تنظمه مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ بحضور 270 طالبا وطالبة من 27 محافظة تحت شعار "مستقبلنا فى شبابنا" خلال الفترة من 30 يوليو لـ8 أغسطس.

وقالت الدكتورة منى مصطفى كيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، فى تصريح لها مساء اليوم الأحد إن المعسكر يأتى انطلاقًا من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى باعتبار عام 2016 عام الشباب، مؤكدة أن المعسكر يستهدف شريحة طلاب المدارس، وهى مرحلة تشكيل فكر ووجدان الطلاب، وهناك من المخاطر الفكرية التى يواجهونها من خلال الثورة المعلوماتية وحرب الجيل الرابع، وغرس قيم الانتماء والحفاظ على الهوية المصرية يقام المعسكر .

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