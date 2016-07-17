وفاة شخصين باصطدام سيارة في مطعم بعجمان

شهدت عجمان اليوم وقوع حادث مروري أليم أسفر عن وفاة طفل عربي الجنسية وامرأة آسيوية واصابة 5 اشخاص، وذلك عندما دخلت مركبة ذات دفع رباعي يقودها شاب مواطن في مطعم ماكدونالد بمنطقة الحميدية قرب احدي محطات الوقود، وذلك بسبب نوبة صرع انتابت سائق المركبة وأفقدته السيطرة عليها عندما همّ بالوقوف بالمركبة قرب المطعم .

وقال العقيد عبدالله احمد الحمراني قائد عام شرطة عجمان بالإنابة لـ" البيان" إن الحادث المؤسف الذي وقع اليوم بدخول مركبة في بهو مطعم ماكدونالد قرب إحدى محطات الوقود بمنطقة الحميدية بسبب نوبة صرع قوية اصابت السائق وهو شاب مواطن يبلغ من العمر23 عاماً مما أدى إلى فقدانه السيطرة على المركبة ودخولها إلى صالة المطعم وصدمها واجهة المحل ونتج عن الحادث المؤسف وفاة طفل عربي الجنسية وامرأة آسيوية كانا جالسين في المطعم اضافة إلى اصابة طفلتين من الجنسية العربية اصابة بليغة واصابة عامل اسيوي الجنسية كما اصيب المواطن سائق المركبة.

وناشد العقيد الحمراني جميع قائدي المركبات الذين يعانون من امراض تفقدهم السيطرة على المركبات بإبلاغ السلطات التراخيص قبل تجديد الرخصة وذلك من اجل سلامتهم وبغرض حماية ارواح الناس ، مشيرا الى ان الانسان المريض لا يستطيع التحكم في المركبة في حالة الاغماء والصرع مما يشكل خطراً على كافة مستخدمي الطريق.