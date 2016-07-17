بالصور.. وصول 100 شاب وفتاة من فلسطين إلى القاهرة لإقامة معسكر ثقافي

وصل وفد يضم ١٠٠ شاب وفتاة من فلسطين، اليوم الأحد، مطار القاهرة الدولي، في زيارة تستمر أسبوعًا من 17 حتى 24 يوليو الجاري، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

ومن المقرر أن يقيم الوفد في المركز الأولمبي بالمعادي، حيث يشمل برنامج الزيارة إقامة معارض للأشغال اليدوية والتراثية وسهرات ثقافية وفنية وندوات تثقيفية، حول التحديات التي تواجه أجهزة الأمن القومي العربي، وزيارات للعديد من المزارات والمناطق السياحية والأثرية، منها الأهرامات والمتحف المصري ومجمع الأديان، وزيادة بانوراما حرب أكتوبر.

ويشارك الوفد الفلسطيني في سهرات ثقافية وفنية بدار الأوبرا المصرية، والمسرح الروماني بمركز شباب الجزيرة، فضلًا عن زيارات خارج القاهرة لمحافظة الفيوم والمناطق السياحية بها، إضافة إلى تنفيذ يوم رياضي بمركز شباب الجزيرة.

ويهدف هذا الملتقى إلى ترسيخ القيم الخاصة بالهوية التاريخية، وتوطيد أواصر الأخوة والصداقة، وتعزيز قيم التفاهم والحوار وتبادل الخبرات بين الشباب المصري والفلسطيني، وتعزيز دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة في البلدين .

وكان في استقبالهم المستشار الإعلامي لسفارة فلسطين بالقاهرة، السيدة سلسبيل بسيسو، وعدد من أعضاء السفارة.