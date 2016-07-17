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وزير الري السابق : مصر تواجه ضغوطًا سياسية بشأن ملف مياه النيل

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وزير الري السابق : مصر تواجه ضغوطًا سياسية بشأن ملف مياه النيل وزير الري السابق : مصر تواجه ضغوطًا سياسية بشأن ملف مياه النيل

الدكتور محمد نصر الدين علام

قال وزير الري والموارد المائية السابق، الدكتور محمد نصر الدين علام، إن عانت كثيرًا من غياب الرئيس المصري عن اجتماعات القمة الإفريقية، لافتًا إلى أن مشاركة فى القمة مهم لاستعادة دور مصر الإقليمي فضلًا عن قضية مياه النيل التى باتت من أهم أولوياته.

وأضاف “علام” خلال حواره لبرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي خالد عاشور، أن إسرائيل عدو مصر الأول، وهذا أمر لا يحتاج لبراهين، مشيرًا إلى أن مصر تواجه ضغوطًا سياسية بشأن ملف مياه النيل والسد الإثيوبي.

وأكد “علام”، أن علاقات اثيوبيا وإسرائيل تجري وفق قناعات دينية وعلاقات استراتيجية متعلقة بصفقات الأسلحة، مشددًا على أن الوساطة الإسرائيلية بين مصر وإثيوبيا فى قضية سد النهضة ونسبة مصر من مياه النيل مستحيلة وغير عقلانية.

وأشار “علام” إلى أن مصر لم تستخدم حتى الآن وسائل المواجهة السياسية مع إثيوبيا في ملف مياه النيل، وقضية سد النهضة الذى يخصم كثيرًا من حصة مصر المائية، مضيفًا “من الخطأ التفكير فى جعل توصيل مياه النيل لإسرائيل حلًا للأزمة”.

وأوضح وزير الري السابق، أن مصر ما زالت تمتلك أوراق ضغط يجب توظيفها ضد أثيوبيا على أعلى مستوى من خلال القنوات الدبلوماسية والسياسية، خاصة بعد إضاعة 5 سنوات فى التفاوض بشأن قضية السد والمكتب الاستشاري دون جدوى حقيقية.

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