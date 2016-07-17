المغرب تطلب رسميًا استعادة عضويتها فى الاتحاد الأفريقى

قررت المملكة المغربية رسميًا العودة إلى شغل مقعدها داخل منظمة الاتحاد الأفريقى، جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل قبل قليل.

وانسحبت المملكة المغربية من منظمة الوحدة الأفريقية فى العام 1984 بقرار من الملك الراحل الحسن الثانى، وذلك ردًا على موقفها المتحامل ضدها فى قضية الصحراء المغربية، وقبول عضوية جبهة البوليساريو الانفصالية بالمنظمة.

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