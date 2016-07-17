أخبار عاجلة

إذا شعرت بالنعاس أثناء اليوم..تعرف على قيلولة القهوة -
8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - العمائر والمباني الأثرية تنهار فى المعادي والأهالي تشتكي من "القبح الذي يزحف للمعادي" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الخيار" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى درات فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رد فعل الفرنسيين عقب إعلان فرنسا حالة الطوارئ ورامي رضوان "محتاجين قرارات صارمة" -
فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

100 شاب وفتاة من فلسطين يصلون القاهرة لتنظيم ندوات ثقافية

Google+ Print
100 شاب وفتاة من فلسطين يصلون القاهرة لتنظيم ندوات ثقافية 100 شاب وفتاة من فلسطين يصلون القاهرة لتنظيم ندوات ثقافية
وصل القاهرة اليوم الأحد، وفد يضم 100 شاب وفتاة من دولة فلسطين فى زيارة تستمر أسبوع تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

ومن المقرر أن يقيم الوفد فى المركز الأوليمبى بالمعادي، حيث يشمل برنامج الزيارة إقامة معارض للأشغال اليدوية والتراثية، وسهرات ثقافية وفنية، وندوات تثقيفية حول التحديات التى تواجه أجهزة الأمن القومى العربي، بالإضافة إلى زيارات للعديد من المزارات والمناطق السياحية والأثرية منها الأهرامات والمتحف المصرى ومجمع الأديان وزيادة ة بانوراما حرب أكتوبر.

ويشارك الوفد الفلسطينى فى سهرات ثقافية وفنية بدار الأوبرا المصرية، والمسرح الرومانى بمركز شباب الجزيرة، فضلا عن زيارات خارج القاهرة لمحافظة الفيوم والمناطق السياحية بها، إضافة إلى تنفيذ يوم رياضى بمركز شباب الجزيرة.

ويستهدف الملتقى ترسيخ القيم الخاصة بالهوية التاريخية، وتوطيد أواصر الأخوة والصداقة وتعزيز قيم التفاهم والحوار وتبادل الخبرات بين الشباب المصرى والفلسطيني، وتعزيز دور الشباب فى تحقيق التنمية المستدامة فى البلدين.

يذكر أن المستشارة الإعلامية لسفارة فلسطين بالقاهرة، سلسبيل بسيسو، كانت فى استقبال الوفد الشبابى بمطار القاهرة، برفقة عدد من أعضاء السفارة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365