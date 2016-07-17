100 شاب وفتاة من فلسطين يصلون القاهرة لتنظيم ندوات ثقافية

وصل القاهرة اليوم الأحد، وفد يضم 100 شاب وفتاة من دولة فلسطين فى زيارة تستمر أسبوع تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

ومن المقرر أن يقيم الوفد فى المركز الأوليمبى بالمعادي، حيث يشمل برنامج الزيارة إقامة معارض للأشغال اليدوية والتراثية، وسهرات ثقافية وفنية، وندوات تثقيفية حول التحديات التى تواجه أجهزة الأمن القومى العربي، بالإضافة إلى زيارات للعديد من المزارات والمناطق السياحية والأثرية منها الأهرامات والمتحف المصرى ومجمع الأديان وزيادة ة بانوراما حرب أكتوبر.

ويشارك الوفد الفلسطينى فى سهرات ثقافية وفنية بدار الأوبرا المصرية، والمسرح الرومانى بمركز شباب الجزيرة، فضلا عن زيارات خارج القاهرة لمحافظة الفيوم والمناطق السياحية بها، إضافة إلى تنفيذ يوم رياضى بمركز شباب الجزيرة.

ويستهدف الملتقى ترسيخ القيم الخاصة بالهوية التاريخية، وتوطيد أواصر الأخوة والصداقة وتعزيز قيم التفاهم والحوار وتبادل الخبرات بين الشباب المصرى والفلسطيني، وتعزيز دور الشباب فى تحقيق التنمية المستدامة فى البلدين.

يذكر أن المستشارة الإعلامية لسفارة فلسطين بالقاهرة، سلسبيل بسيسو، كانت فى استقبال الوفد الشبابى بمطار القاهرة، برفقة عدد من أعضاء السفارة.