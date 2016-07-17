الدفاع التونسية: العثور على جثة يرجح أنها لإرهابى فى مرتفعات ولاية الكاف

صرح الناطق الرسمى باسم وزارة الدفاع التونسية العقيد بلحسن الوسلاتى، بأنه تم العثور على جثة بمنطقة الزرزورة بمرتفعات ولاية الكاف فى الشمال الغربى، بعد ظهر اليوم الأحد، والتى يرجح أنها تعود لعنصر إرهابى لقى حتفه خلال اشتباكات سابقة مع القوات العسكرية بداية الشهر الجارى.

ونقلت وكالة (تونس إفريقيا) للأنباء عن الوسلاتى قوله إنه تم العثور على الجثة إثر معلومات وردت من أحد المواطنين، وقامت قوات من الحرس والجيش الوطنيين بمعاينة الجثة؛ حيث تبين أن صاحبها مصاب بالرصاص فى صدره دون تحديد هويته.

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