مش بس فى رمضان.. التين المجفف يحمى من سرطان القولون

يختفى التين المجفف من على الموائد المصرية فور انتهاء شهر رمضان المبارك، وكأنه منتج خلق فقط لشهر رمضان، ولكن فوائده الكثيرة تجعله من أفضل الفواكه التى يجب أن نضمها إلى أطباقنا يوميا.

وأكدت الدكتورة علا محمد، أخصائية التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة: "للتين المجفف فوائد كثيرة تحوله من إضافة بسيطة تزين طبق الخشاف فى رمضان إلى أهم قطعة فاكهة يمكن أن تحميك من الأمراض باقى أيام السنة، فهو الحل السريع لمشكلة الإمساك سواء تم تناوله مجففاً أو طازجاً، ويتم ذلك عن طريق نقع حبات التين فى الماء الفاتر طوال الليل وتناولها فى الصباح فور الاستيقاظ للتخفيف من الإمساك".

وأضافت "علا": "يحتوى التين المجفف على الألياف والتى تساعد على الوقاية من الإصابة بالأورام السرطانية وأهمها سرطان القولون، نظرا لقيام الألياف بتطهير القولون، ويخفف من الاضطرابات التنفسية، حيث يحتوى التين على عناصر تعمل على التخفيف من تهيج الأغشية المخاطية فى الجهاز التنفسى، ويساعد التين على علاج التهاب الحلق، وذلك عن طريق غلى حبات التين وتصفيتها ثم ترك مائها يبرد ثم تناوله لعلاج آلام الحلق، ومن مميزات التين هو احتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن يجعله العلاج السحرى لأعراض البرد ويعمل كواقٍ من الميكروبات".

وأشارت الدكتورة "علا" إلى أن التين المجفف يعمل على تنظيم ضغط الدم، نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم والعناصر الغذائية الأخرى، والتى تعمل على التحكم بضغط الدم والحماية والتخفيف من ظهور علامات تقدم سن البشرة، إذ يعمل على مقاومة الأمراض الجلدية التى يتعرض لها الجلد مثل حب الشباب والخراج والرؤوس السوداء.

أما بالنسبة للعظام فيعمل التين المجفف على تقوية العظام والأسنان باعتباره غنياً بالكالسيوم، بالإضافة إلى احتوائه على كميات كافية من فيتامين (K) والماغنيسوم، وهى عناصر مهمة للمحافظة على صحة العظام، ولا ننسى دوره فى تخفيض نسبة الكولسترول، حيث تعمل الألياف التى يحتوى عليها كمذيب فعندما تمر تلك الألياف بالجهاز الهضمى تقوم على امتصاص كرات الكولسترول والتخلص منها خارج الجسم.

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