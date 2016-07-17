شركة “بوينغ” تطمح بصنع صاروخ ينقل البشر إلى كواكب آخرى



> تطمح شركة بوينغ، التي تحتفل بمرور قرن على تأسيسها، لابتكار صاروخ يمكنه نقل البشر إلى كواكب أخرى.

وقال دينيس مويلنبيرغ الرئيس التنفيذي لبوينغ، للصحفيين بمناسبة الاحتفال، إن الابتكار في بوينغ سيكون “منضبطا” ولا يجازف بمستقبل أكبر صانع طائرات في العالم.

وأضاف مويلنبيرغ أن الشركة تستكشف إمكانيات تصنيع طائرات تجارية أسرع من الصوت. كما توقع أن تطلق بوينغ صاروخا مأهولا “رغم أن هذه الأفكار مازال أمامها عقود” على حد قوله.

واستطاعت بوينغ، التي تأسست في 15 يوليو 1916، التفوق على غريمتها الأوروبية “إيرباص” في إنتاج الطائرات، كما تعتبر متعاقد كبير في مجال الدفاع والفضاء إذ تنتج مقاتلات وطائرات لإعادة التزويد بالوقود في الهواء وأقمارا صناعية للاتصالات وصورايخ.