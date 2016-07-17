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مقتل شخص في مشاجرة بسبب الأطفال بالمنيا

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مقتل شخص في مشاجرة بسبب الأطفال بالمنيا مقتل شخص في مشاجرة بسبب الأطفال بالمنيا

أرشيفية

شهدت قرية طهنا الجبل التابعة لمركز المنيا، وقوع مشاجرة أستخدمت فيها الأسلحة النارية والبيضاء​ ​بسبب مشادة كلامية نشبت بين مجموعه من الأطفال بالشارع، وتدخل علي آثرها الكبار، وأسفرت عن مقتل شخص، تبين أنه نجل راعي كنيسة، وإصابة آثنان آخران، ببينهم سيدة.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطاراً من العميد حاتم حمدي مأمور مركز شرطة المنيا، بوقوع مشاجرة ووجود قتيل و2 مصابين بينهم سيدة، بناحية طهنا الجبل التابعة لدائرة المركز، وإنتقل علي الفور المقدم أحمد صلاح رئيس مباحث مركز المنيا، للسيطرة علي الأحداث ومنع تجدد الإشتباكات وتفاقهما.

وكشفت التحريات الأولية لإدارة البحث الجنائي، أنه أثناء مرور طفل يقود عربة كارو، وبرفقته 3 أطفال أخرين، بشارع مكتظ وقعت بينه وبين أطفال أخرين مشادة كلامية، حيث طلب الأول من طفل صغير عمره نحو 5 سنوات إفساح الطريق للمرور بالعربة، فقام بعض المتواجدين بالشارع، بالإعتداء عليه بالضرب، وعندما شعر الصبي بأن الأهالي تكاثروا عليه، أستدعي عددأ من أقاربه، وعقب ذلك حضر عدداً من آهليته ووقعت مشاجرة بنفس المنطقة، أسفرت عن وقوع قتيل عمره 22 سنه، وهو نجل القس، راعي كنيسة ماري مينا بقرية طهنا الجبل، فيما أصب آثنان آخران بينهم سيدة تدعي عزه وتم نقلها إلي المستشفي العام.

تم الدفع بقوات من الأمن المركزي وتم تعزيز تواجد رجال المباحث، وفرض كردون أمني بمحيط القرية تحسباً لتجدد الإشتباكات، وأنتقل العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، لضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة.

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