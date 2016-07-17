مش كل الدهون ضارة لصحتك.. تعرف على الدهون المفيدة لجسمك

قد يعتقد الكثير من الأشخاص أن الدهون بجميع أنواعها ضارة لصحة الجسم، لكن هذا غير صحيح، لأن الدهون متعددة الأنواع ومنها مفيد للجسم.

وفى هذا الإطار، ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى"، فإن الكثير من الأشخاص الذين يعانون من مستويات الكولسترول فى الوقت الحالى، يعتقدون أن للحفاظ على صحة جيدة يجب عليهم تجنب جميع أنواع الدهون، لكن هذا ليس صحيحا وكل أنواع الدهون ليست غير صحية، لأن هناك بعض الدهون الجيدة التى تعد ضرورية لعمل الجسم، وذلك من خلال اختيار النوع المناسب من الدهون للبقاء فى صحة جيدة.

وحسب التقرير فإن هناك أنواعا مختلفة من الدهون منها الدهون المشبعة التى تتواجد فى الجبن والزبد واللحوم والدهون الموجودة فى الدجاج، فعادة الأشخاص الذين يتناولون كميات عالية من الدهون المشبعة يكون لديهم زيادة فى مستوى الكولسترول السيئ أو الضار، وهذا النوع من الدهون تكون صلبة فى درجة حرارة الغرفة.

وتابع التقرير أنه بالنسبة للدهون غير المشبعة التى تتواجد فى الأسماك والأفوكادو والمكسرات وزيت الزيتون، ففى العادة الدهون غير المشبعة تأتى من مصادر نباتية، وتزيد من مستويات الكولسترول الجيد فى الجسم، وتقلل من مستوى الكولسترول الضار، وهذه الأنواع من الدهون تكون سائلة فى درجة حرارة الغرفة واستهلاكها مفيد للصحة.

وأشار التقرير إلى أنه من الأنواع الأخرى الدهون المتحولة أو المهدرجة، فهى سيئة للغاية للصحة وتخفض من مستوى الكولسترول الجيد من الجسم، وتزيد من مستوى الكولسترول السيئ، وهذا النوع من الدهون يكون سائل فى درجة حرارة الغرفة، ولكن من خلال عملية الهدرجة تم تعديلها كيميائيا لتكون صلبة فى درجة الغرفة.

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