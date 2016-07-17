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5 احتياطات للحامل قبل السفر بالسيارة

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5 احتياطات للحامل قبل السفر بالسيارة 5 احتياطات للحامل قبل السفر بالسيارة

صورة أرشيفية

عادة ما يكون السفر بالسيارة أو حتى الطائرة آمنًا خلال أول ثمانية أشهر من الحمل، إذا كان حملكِ يسير بشكل طبيعي، أما إذا كنتِ تعانين من أي مشكلة صحية في حملكِ، فقد يكون السفر ممنوعًا خلال أى فترة من الحمل بأمر الطبيب.

1-احرصي على تجنب السفر لمسافات طويلة بالسيارة تتعدى الـ8 ساعات.

2-يجب التوقف كل ساعتين على الأكثر من مدة القيادة، والمشي قليلًا وفرد ظهرك وقدميكِ في وضع مريح.

3-يجب أن تكون القيادة هادئة مع الحرص على الجلوس بشكل مريح في كرسي السيارة الأمامي، حتى يتوافر أمامكِ براحًا     لتمددي قدميكِ، وحتى لا تشعري بالمطبات أو حفر الطريق إن وجدت.

4-تناولي وجبات صغيرة وسناكس صحية، حتى لا تشعري بالغثيان أو الإرهاق، يفضل أن تأخذي معكِ بعض الفواكه الطازجة أو المجففة وبسكويت وعصير طازج.

5-اختارى ملابس مريحة وفضفاضة وتجنبي السفر في أوقات الذروة والحرارة الشديدة.

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