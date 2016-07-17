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بالفيديو..العميد: ما حدث معى مبالغ فيه وأتمنى من الرئيس التدخل

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بالفيديو..العميد: ما حدث معى مبالغ فيه وأتمنى من الرئيس التدخل بالفيديو..العميد: ما حدث معى مبالغ فيه وأتمنى من الرئيس التدخل

حسام حسن_أرشيفية

توجه حسام حسن المدير الفنى للنادى المصري البورسعيدي بالشكر لكل من سانده خلال أزمته الأخيرة والتى شغلت الشارع الرياضى المصري خلال الأيام الماضية.

وقال العميد خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج ” الملاعب اليوم ” الذى يبث عبر فضائية الحياة : ما حدث معى مبالغ فيه وحقى هاخده من رئيس الجمهورية لأن ما حدث معى تم تضخيمه وأنا اكثر الناس احتراما للقانون.

وكان العميد قد وجهت له عدة اتهامات لتعديه على أمين شرطة بإدارة العلاقات العامة بمديرية أمن الإسماعيلية أثناء مباراة المصري وغزل المحلة باستاد الإسماعيلية أدت إلي حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات قبل أن تفرج عنه المحكمة بعد التصالح مع أمين الشرطة.

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