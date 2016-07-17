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مقتل شاب بعد مشاجرة مع نجل كاهن بقرية طهنا الجبل فى المنيا

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مقتل شاب بعد مشاجرة مع نجل كاهن بقرية طهنا الجبل فى المنيا مقتل شاب بعد مشاجرة مع نجل كاهن بقرية طهنا الجبل فى المنيا
لقى شاب مصرعه، اليوم الأحد، أثر تدخله فى مشاجرة نشبت بين شباب مسلم ونجل كاهن قرية طهنا الجبل التابعة لمركز المنيا، مما دفع جده للتدخل فأصيب بطعن بآلة حادة.

وحسب رواية شهود العيان، حدثت مشاجرة بين شباب مسلم ونجل كاهن قرية طهنا الجبل، التابعة لدائرة لمركز المنيا، أثناء مروره أمام منزل الكاهن وتدخل جد الشاب الصغير لدفع الشباب عنه وأصيب بطعن بآلة حادة، مما دفع أحد الجيران إلى التدخل، فأصيب بطعنة بآلة حادة أودت بحياته.

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