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عاطل يذبح شقيقه بالساطور بسبب خلافات مالية بالإسماعيلية

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عاطل يذبح شقيقه بالساطور بسبب خلافات مالية بالإسماعيلية عاطل يذبح شقيقه بالساطور بسبب خلافات مالية بالإسماعيلية
ذبح عاطل شقيقه بالساطور بسبب خلافات مالية بينهما فى الإسماعيلية .

وكان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارًا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية مفاده قيام عاطل بذبح شقيقه بالساطور بسبب خلافات مالية بينهما بمنشية الشهداء دائرة قسن ثان الإسماعيلية

على الفور انتقل إلى مكان البلاغ العميد منير الشحات مأمور قسم ثان الإسماعيلية والمقدم محمد جميل رئيس المباحث ومعاونيه ودلت التحريات الأولية قيام المتهم "عرفات.ع.ب" 32 سنة عاطل مقيم بمنشية الشهداء دائرة القسم بذبح شقيقه "محمود" 25 سنة بالساطور بسبب خلافات مالية بينهما.
>وتمكن ضباط المباحث من ضبط القاتل والسلاح المستخدم فى الجريمة ونقل جثة المتوفى إلى ثلاجة مستشفى الإسماعيلية العام .

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.


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