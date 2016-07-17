الإسماعيلي يكشف عن بند تاريخي في صفقة بيع مروان محسن للأهلي

برر محمد أبو السعود رئيس نادي الإسماعيلي موافقته على رحيل مروان محسن مهاجم الفريق إلى النادي الأهلي.

وقال أبو السعود: "وصلني عرضين لشراء مروان محسن، وكان النادي الأهلي يتفوق على العرض الآخر ب3 مليون جنيه".

وأضاف عبر قناة "الحياة 2": "حاولت تفادي أي خسائر مالية، ولم أكن أريد التفريط في مروان محسن بنفس سيناريو انضمام عمرو السولية للأهلي".

انتقل السولية إلى الشعب الإماراتي من الإسماعيلي قبل أن يعود إلى الدوري المصري عبر بوابة الأهلي.

وأوضح: "كما أنه لأول مرة في تاريخ النادي الأهلي، يضع بندًا في صفقة مشتركة بيننا، أن يكون للإسماعيلي الأولوية في استعارة لاعبيه كل موسم".

وكان رئيس الإسماعيلي أعلن بيع مروان محسن للأهلي مقابل 10 مليون جنيه يدفعها الأهلي فورا.

وتطرق أبو السعود للحديث عن مصير خالد القماش المدير الفني للفريق، مؤكدًا أنه مستمر في منصبه حتى نهاية مشوار الفريق في كأس مصر.

وتأهل الدراويش للدور قبل النهائي، منتظرًا الفائز من لقاء الزمالك والاتحاد السكندري.

وأتم رئيس الدراويش "بعد نهاية مسابقة الكأس، سنعقد جلسة مع القماش، للتعرف على رغبته بشأن الاستمرار مع الفريق أم لا".