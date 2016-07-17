بالصور.. وزير السياحة يبحث مقترحا لإقامة عروض لأوبرا عايدة في الأقصر

اختتم وزير السياحة يحيى راشد، جولته الميدانية بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، بتفقد طريق الكباش الفرعوني الذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك في إطار الاستعداد لمؤتمر السياحة العالمي الذي سيقام في المدينة خلال أكتوبر القادم بحضور أكثر من 80 وزيرا للسياحة وعشرات الوفود من صناع السياحة في العالم.

وقال رشدي، في تصريحات صحفية له علي هامش الزيارة أنه يبحث اقتراحا بإقامة عروض خاصة لأوبرا عايدة بمعبد حتشبسوت غرب الأقصر، تزامنا مع انعقاد المؤتمر في إطار مساعي تنشيط السياحة الثقافية.

في ذات السياق عقد وزير السياحة اجتماعا مع ممثلي القطاع السياحي بالمحافظة لبحث إمكانية تخصيص أسبوع للترويج السياحى لمصر بفرنسا وإقامة شهر للآثار بالولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال الاجتماع طالب ممثلو القطاع ببرامج تدريبية للعاملين بالسياحة ودعم وزارتى السياحة والشباب والرياضة فى إقامة المسابقات الدولية والتجديف الدولى بالأقصر، وتمديد العمل بمزارات البر الغربى لساعات إضافية مسائية وذلك للتيسير على السائحين.

كما تناول الاجتماع إلى أهمية العمل نحو جذب المزيد من الحركة السياحية القادمة من الغردقة إلى الأقصر خاصة زيارة المبيت ليلة Over night بدلا من زيارة ذات اليوم Over day، وكذلك إعداد أجندة مدروسة للأحداث والمناسبات من سبتمبر حتى نهاية الموسم.