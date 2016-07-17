روبي تنشر صورة جديدة لابنتها "طيبة" .. نسخة عن والدها

شاركت الفنانة روبي جمهورها صورة حديثة جدا لابنتها الوحيدة "طيبة"، التي تغير شكلها تماما لتصبح نسخة عن والدها المخرج سامح عبد العزيز، خاصة بعد مقارنة الصورة، بأخرى نشرتها روبي منذ أيام لنفسها من طفولتها.

النجمة روبي العائدة من عزلة طويلة، بدأت التواصل بقوة مع جمهورها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعدما تفرغت الأيام الماضية للترويج لحسابها الرسمي الأول بموقع تويتر، واختارت أولا أن تنشر صورة لها من طفولتها، وبعدها نشرت صورة لها بصحبة الصغيرة طيبة وعلقت عليها قائلة: "طيبة وامها صلوا عالنبي"، وانهالت التعليقات المشيدة بجمال الصغيرة، ولكن امتنع جمهور روبي تماما عن المقارنة بين جمال الأم وبين ملامح الصغيرة القريبة جدا من ملامح والدها سامح عبد العزيز.

شاهدوا الصور واخبرونا هل ستتغير ملامح الصغيرة لتجمع ما بين جمال أمها وقسمات وجه والدها ؟