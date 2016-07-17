محمد سعد يقتل اللمبي وبوحة وخالتي أطاطة لإنقاذ نفسه

استجاب الفنان الكوميدي محمد سعد أخيرا لنصائح النقاد، وقرر التخلص من شخصياته الشهيرة مثل اللمبي وبوحة وخالتي أطاطة، والعودة لشخصية الرجل الطبيعي الخالي من العاهات، في فيلمه الجديد "أنا عندي شعرة"، الذي يبدأ تصويره يوم الثلاثاء القادم، ويعتبره البعض الفرصة الأخيرة لنجم الكوميديا بعدما بدد الكثير من رصيده لدى الجمهور في أعماله الفنية الأخيرة وبخاصة برنامج "وش السعد".

الفيلم المنتظر عرضه بموسم عيد الأضحى المقبل من بطولة النجمة الكبيرة إلهام شاهين ويشارك في البطولة منة فضالي، وحسن حسني، ولطفي لبيب ومن تأليف وليد يوسف وإخراج سميح النقاش وإنتاج وائل عبد الله، سيعد أول فيلم لسعد منذ ظهوره بشخصية اللمبي، بعيدا عن شخصياته المثيرة للجدل، وسيواجه منافسة شرسة مع زميله العائد للسينما محمد هنيدي بفيلم "الخطة العامية" والأسطورة محمد رمضان بفيلم "جواب اعتقال".