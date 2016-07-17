الجمهور يخذل سميرة سعيد للمرة الثانية في مهرجان قرطاج ونور قمر تلهب المدارج

بعد غياب دام ستّ سنوات عادت الفنانة المغربيّة سميرة سعيد لتطلّ على الجمهور التونسي من خلال حفل فنّي أحيته ليلة الجمعة 15 يوليو على مسرح قرطاج ضمن فعاليات الدورة 52 لمهرجان قرطاج الدولي.

وعلى الرغم من نجاح ألبومها الأخير" عايزة أعيش" لم يكن حفل سميرة حفلاً فنيّاً ناجحاً من حيث الإقبال الجماهيري إذ لم تغصّ المدارج بالجمهور الذي لم يتجاوز عدده 3 آلاف متفرّج في حين أن مسرح قرطاج يتّسع لحوالي 8 آلاف متفرّج.

يذكر أن آخر ظهور لسميرة سعيد على مسرح قرطاج كان خلال سنة 2010 و لم يعرف الحفل حينها أيضاً نجاحاً جماهيريّاً كبيراً.

و قدّمت سميرة سعيد خلال هذا الحفل باقة من أغاني بداياتها بطلب و إلحاح من الجمهور مثل "قال جاني بعد يومين" و "علمناه الحب" كما غنّت من ألبومها الجديد و كانت أغنية "ما حصلش حاجة" و تفاعل الجمهور معها بشكل كبير و طلب منها أن تعيد غناءها مرّة أخرى.

و غنّت سميرة للمطرب التونسي الراحل محمد الجموسي "كي جيتينا " كما غنّت من التراث المغربي وختمت سهرتها بأغنية "أنساك دا كلام" لأم كلثوم.

و شكّل حضور نجمة "ذو فويس كيذز " نور قمر مفاجأة سهرة سميرة سعيد و أدّت نور التي طلبت منها سميرة أن تلتحق بها على المسرح أغنية "قال جاني بعد يومين" بشكل منفرد. فألهبت المدارج و صفّق لها الجمهور كثيراً وبعد أن أعادت غناءها أثنت سميرة على موهبة نور قائلة "بطمنكم على مستقبلكم".