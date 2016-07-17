محاكمة أفراد من القوات النظامية بالسودان بتهمة "الإتجار البشر"

اعتقلت أجهزة الأمن السودانية، أعضاء شبكة تنشط فى "الإتجار فى البشر"، ينتمى بعضهم إلى إحدى القوات النظامية فى البلاد.

وكشفت التحريات أن المتهمين استغلوا سلطاتهم، وداهموا منزل يقيم فيه صوماليون بإحدى ضواحى الخرطوم، بزعم أنهم رجال شرطة الأجانب ، واقتادوا ضحاياهم على متن عربة ترحيل الضباط إلى مكان احتجازهم حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز" اليوم الأحد.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين أثناء تهريب صوماليين من الخرطوم، وبيعهم لتاجر بشر فى سوق ليبيا بمبلغ 40 ألف جنيه سودانى للشخص الواحد.