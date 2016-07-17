نشرة ONA | عودة “ست الحسن” على ONTV.. أنوشكا ضيفة النهار اليوم.. تغطية NILE TV لقمة الاتحاد الأفريقي

إعداد- إنجي لطفي

> تنشر وكالة «ONA» نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج “التوك شو”، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية.

أعلنت الصفحة الرسمية لقناة ONTV على موقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، عن عودة برنامج “ست الحسن”، الليلة..للمزيد

يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، نجوم وأبطال مسلسل “ليالي الحلمية ج6 “..للمزيد

تحل الفنانة أنوشكا، ضيفةً على برنامج “يوم بيوم” مع الإعلامية ريهام السهلي، وذلك عقب النجاح الكبير الذي حققته من خلال دور “قسمت هانم” في مسلسل “جراند أوتيل”…للمزيد

تحل الفنانة يسرا ضيفةً على برنامج “على هوى مصر”، الذي يقدمه الكاتب الصحفي خالد صلاح، عبر قناة النهار one، وذلك في تمام العاشرة والنصف مساء اليوم الأحد ..للمزيد

يحل الفنان فاروق الفيشاوي، ضيف شرف لمهرجان “وهران” الدولي للفيلم العربي بالجزائر، في دورته التاسعة التي تقام في الفترة ما بين 22 يوليو الجاري، وحتى 27 من نفس الشهر..للمزيد

يناقش برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، من تقديم الإعلامية مفيدة شيحة، ومنى عبد الغني، والمُذاع على شاشة “سي بي سي”، مشكلة سيدة تعاني من حماتها التي تُفسد حياتها، وذلك يوم غدًا الإثنين في تمام الثالثة عصرًا..للمزيد

أعربت الإعلامية أسماء مصطفى، عن خالص تعازيها للأسرة الكروية وللمصريين بأكملهم لوفاة الكابتن طارق سليم، حيث أكدت أنه كان مثالًا للاحترام والرقي في المعاملة، وبرحيله فقدت مصر رمزًا كبيرًا من رموزها العريقة في مجال الرياضة.للمزيد

قال د. مدحت العدل السيناريست والمشرف على دراما مسلسل “فوق مستوى الشبهات”، أن نجاح المسلسل يرجع إلي صناعه ومبدعيه، وأنا كنت سعيد بنجاح العمل، وكنت أتكلم مع الفنانة يسرا يوميًا.للمزيد

قال الفنان سيد رجب، إن” تجربتي بمسلسل فوق مستوى الشبهات مع الفنانة الكبيرة يسرا تجربة رائعة ومفيدة”، مشيرًا إلى أن العمل تم من خلال فريق عمل متعاون في جو من الحب بوجود نجمة كبيرة، ومخرج مهتم بعمله”..للمزيد

تُجري قناة النيل استعدادات مكثفة لتغطية قمة الاتحاد الأفريقي الـ 27، والتي تنعقد في كيجالي برواندا اليوم الأحد، وتستمر حتى غدًا الإثنين..للمزيد