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محاكمة المتهمين في “أحداث عنف الوراق”‎.. غدًا

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محاكمة المتهمين في “أحداث عنف الوراق”‎.. غدًا محاكمة المتهمين في “أحداث عنف الوراق”‎.. غدًا

أرشيفية

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة باكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار فتحي البيومي، غدًا الإثنين، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث عنف الوراق”.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين الأربعة، في 23 فبراير 2015، بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية التي تسعى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، وهي جماعة اسست على خلاف أحكام القانون، وكان الإرهاب إحدى وسائلها لتحقيق أغراضها للإضرار بالسلم والأمن بداخل المجتمع المصري.

كما اشترك المتهمين عمدًا في حرق دراجة نارية مملوكة لوزارة الداخلية، وأحرزوا سلاحًا ناريًا مششخن و طلقات بدون ترخيص، وقنابل مولوتوف، و هي أدوات تستخدم في الإعتداء على الأشخاص.

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