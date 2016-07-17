حسين الجسمي يعبر عن غضبه بسبب وصفه بالـ”نحس”

عبر المطرب الإماراتي حسين الجسمي، في تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، عن غضبه بسبب ربطه بالمصائب التي تحدث واعتباره شخصًا “منحوسًا”.

وقام نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر تغريدة غير حقيقية “مفبركة” له، يمدح فيها تركيا اثناء حدوث محاولة الأنقلاب على الحكم بالبلاد.

وقال الجسمي في تغريدته “ نرجوا من كل من زوّر تغريدات بإسمنا أن لا يفعلها مره أخرى ومسموح ولك كل الإحترام، نرجوا مراعاة مشاعرنا ومشاعر من يهتم بنا..إن تَحتَرم تُحتَرم”.

وتسلطت الأضواء على “الجسمي” اثناء الحوادث والمصائب بسبب عدة مصادفات له، يمدح فيها شخصًا أو مكانًا أو دولة وتحدث فيها كارثة.

فغنى حسين الجسمي عام 2008، لوالدته “يا أمي” قبل أن تتوفى في نفس العام، وثم غنى بعد ذلك “يا ليبيا”، قبل أن تقوم الثورة الليبية، والتي تحولت بعد ذلك إلى حرب مشتعلة إلى يومنا هذا.

ثم أطلق بعد ذلك أغنية “حبيبي برشلوني”، فانتهي موسم النادي الكتلوني بصفر من البطولات، وهبوط حاد بالمستوى، ثم أطلق ”لما بقينا في الحرم”، ليشهد موسم الحج الماضي، كارثة أدت إلى وفاة المئات إثر سقوط رافعة في الحرم، وتدافع في منى.

وفي نهاية الأمر، أطلق “الجسمي” أغنية “نفح باريس”، قبل أن تتبعها هجمات باريس الدموية التي أسفرت عن مقتل العشرات، بفترة وجيزة من إطلاق الأغنية.