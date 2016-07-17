وزير التموين: لا نية لإلغاء منظومة الخبز الحالية ولا نقاط الخبز فهي حق مكتسب للمواطن

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي انه لا نية لإلغاء منظومة الخبز الحالية أو منظومة نقاط الخبز مشيرا إلى أنه حق مكتسب للمواطن .

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم بالوزارة انه لم يتلق من مجلس النواب مطالبات بالغائها.

> وفيما يتعلق بأزمة استيلام القمح المحلي أشار حنفي الى أنه تم استيلام نحو 9ر 4 مليون طن من القمح المحلي من خلال الموسم الحالي من خلال لجان ثلاثية يراسها هيئة الرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة وبعضوية كل من التموين والزراعة والصوامع والجهة المالكة تقوم كل يوم بارسال تقرير مفصل حول كميات القمح الموردة الى وزارتي التموين والزراعة ومركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء منوها إلى انه من خلال تلك اللجان تم استلام الأقماح عبر 517 صومعة وشونة.

وأوضح حنفي انه تم اتخاذ العديد من القرارات والضوابط خلال موسم توريد القمح المحلي الحالي حيث حظر تداول القمح المستورد ويجرم من يقوم بذلك أثناء التوريد المحلي بالحبس بالاضافة الى استيلام القمح عن طريق كشوف الحصر.

وشدد حنفي على أن حق الدولة مضمون وذلك لان المحاسبة تتم من خلال التصفية الفعلية والتأمين ضد خيانة الأمانة منوها ان اللجنة المشكلة من وزارة التموين ومباحث التموين والرقابة الادارية والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة رصد احتمال عجز فى الكميات فى حدود نحو 5ر3 % فى 100 صومعة وشونة .

وحول ماتردد بشأن اهدار مليارات الجنيهات فى منظومة استيلام القمح المحلي قال حنفي لاصحة لتلك الأنباء .

وردا على سؤال بشأن خطة الوزارة لتطوير الصوامع أوضح حنفي أنه تم استيلام نحو 17 صومعة من اجمالي 25 صومعة ممولة بتمويل اماراتي وسيتم استيلام الباقي 8 صوامع خلال هذا العام بالاضافة الى انه جاري إنشاء 14 صومعة ممولة من صندوق التمويل السعودي وسيتم استيلام خلال العام القادم بالاضافة 10 صوامع افقية بتمويل ايطالي ضمن برنامج مبادلة الديون. بالاضافة الى منطقتين لوجستين فى محافظتي الاسماعلية وبني سويف.

أ ش أ