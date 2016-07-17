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متشددون يخربون آثارا دينية شمال الجزائر

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متشددون يخربون آثارا دينية شمال الجزائر متشددون يخربون آثارا دينية شمال الجزائر

أثار جزائرية_أرشيفية

أبدى سكان بلدة العيون الجزائرية، شمال بلادهم،  اليوم الأحد، ذهولا جراء قيام متشددين بتخريب تكية دينية في المنطقة، تضم ضريحي شيخين يعرفان بـ”عيسى بن حمد” وعبد القادر بن عيسى”، وفق ما ذكرته “سكاي نيوز عربية”.

وسبق لمتشددين في الجزائر أن هاجموا أضرحة التكايا التي تعرف في المنطقة المغاربية بالـ”الزوايا” ويلجأ إليها الكثيرون لأجل ما يعتبرونه تبركا.

وبحسب صحيفة “الفجر” الجزائرية، فإن تخريب الضريحين يعيد إلى الأذهان مهاجمة تكية “سيدي مصلوب” ولاية تيسمسيلت، في تسعينات القرن الماضي.

ونبه المصدر نفسه إلى ضعف مراقبة الزوايا، التي تشكل إرثا تاريخيا في المنطقة ولا تقف عند كونها أضرحة لشيوخ يحظون بتقدير ديني لدى السكان.

وفي عام 2009، هاجم مجهولون تكية “سيدي رزيق”، في ولاية الطارف، شرقي الجزائر، وقاموا بإخراج التابوت وحرقه.

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