اللجنة الأولمبية تستجيب لـ"اليوم السابع" وتطلق مبادرة لتوظيف الأبطال السابقين

أعلن هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية عن إطلاقه مبادرة لتعيين أبطال الألعاب الفردية السابقين فى وظائف تليق بتاريخهم وإنجازاتهم الرياضية، استجابة لتحقيق "اليوم السابع" عن أحوال أبطال الألعاب الفردية، ومصير ما بعد الرياضة بعنوان: أبناء الألعاب الشهيدة "أبطال على باب الله".. 8 حكايات تكشف معاناة نجوم الظل مع ملاليم "الرياضة".. الإهمال يحول نجمى السومو والمصارعة لمزارعين.. وخامس "رباعى" العالم عاطل.

وأكد رئيس اللجنة الأولمبية لـ"اليوم السابع"، أنه مهتم على المستوى الشخصى بمسألة توفير وظائف لائقة لأبطال الألعاب الفردية عقب نهاية مسيرتهم، مضيفًا أن المبادرة ستنطلق من اللجنة الأولمبية التى ستتلقى بدورها السير الذاتية للاعبين من أجل التواصل مع الشركات المختلفة لتوفير فرص عمل للاعبين.

وبالنسبة لبطل المصارع إبراهيم الونش، الذى توقف عن ممارسة اللعبة على خلفية خلافه مع اتحاد المصارعة، أوضح حطب أنه سيتابع الموضوع من أجل إيجاد حل له فى أقرب وقت حتى لا تضيع تلك الموهبة.

أبناء الألعاب الشهيدة "أبطال على باب الله".. 8 حكايات تكشف معاناة نجوم الظل مع ملاليم "الرياضة".. الإهمال يحول نجمى السومو والمصارعة لمزارعين.. وخامس "رباعى" العالم عاطل.. وهشام حطب:مسئولية الاتحادات