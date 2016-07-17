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حريق هائل فى مبنيين أحدهما 18 طابقا بالكويت وإصابة 12من رجال الإطفاء

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حريق هائل فى مبنيين أحدهما 18 طابقا بالكويت وإصابة 12من رجال الإطفاء حريق هائل فى مبنيين أحدهما 18 طابقا بالكويت وإصابة 12من رجال الإطفاء
اندلع حريق هائل فى مبنى قيد الإنشاء يقع فى منطقة السالمية بدولة الكويت اليوم، يتكون من 18 طابقا، ما تسبب في حالة ذعر بين المواطنين والمقيمين، وامتدت النيران إلى برج آخر قيد الإنشاء بجواره، وذلك وفق ما ورد فى بيان صادر عن مركز عمليات الإدارة العامة للإطفاء فى الكويت.

تلقى مركز عمليات الإدارة العامة للإطفاء بلاغاً يفيد باندلاع حريق فى مبنى مكون من 18 طابقاً، وعلى أثره تم توجيه مراكز إطفاء السالمية الجنوبى والسالمية والهلالى والاسناد والإنقاذ الفنى والعارضية وصبحان والعمليات، بقيادة مدير إطفاء محافظة حولى العميد محمد المحميد، ووصلت أول فرقة إطفاء للموقع فى غضون 3 دقائق، وقد باشرت فرق الإطفاء مكافحة الحريق الذى كان فى الدور الثامن عشر.

وساهمت شدة الرياح فى انتقال النيران إلى مبنى آخر قيد الإنشاء بجانب المبنى المحترق، أما فيما يتعلق بالإصابات فقد تعرض اثنى عشرة من رجال الإطفاء لإصابات بسبب الإجهاد الحرارى،و تم علاجهم فى الموقع، ماعدا حالتين تم إرسالهما للمستشفى، كما أصيب اثنان من العمال العاملين في المشروع بحروق بسيطة وتم نقلهما إلى المستشفى.

حضر إلى موقع الحادث للإشراف على عملية مكافحة الحريق المدير العام للإدارة العامة للإطفاء الفريق يوسف عبد الله الانصارى، ونائب المدير العام لشئون قطاع الوقاية اللواء خالد المكراد، ونائب المدير العام لشئون قطاع المكافحة اللواء جمال البليهيص، ورؤساء مراكز الإطفاء.

كما فتحت الإدارة العامة للإطفاء التحقيق لمعرفة المسببات، وحضر بالموقع بجانب رجال الإطفاء رجال الأمن والطوارئ الطبية.


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حريق هائل فى مبنيين أحدهما 18 طابقا بالكويت وإصابة 12من رجال الإطفاء


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