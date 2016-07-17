طبيب أمراض ذكورة: لا يوجد شئ يدعى منشطات جنسية

قال الدكتور حامد عبد الله أستاذ الذكورة بمستشفى قصر العينى، إنه لا يوجد طبيا شئ فى أى لغة يدعى منشطات جنسية، ولا يوجد لذلك المصطلح ترجمة علمية، ولكن يوجد دواء لعلاج الاضطرابات الجنسية حسب السبب فى كل حالة، والفياجرا لا يدعى منشطا جنسيا ولكنه علميا يساعد على توسيع الدورة الدموية ويعالج به المريض الذى يوجد لديه مشكلة في الشرايين، قد يكون من الضغط او السكر أو تصلب الشرايين.

وأضاف عبد الله خلال لقائه مع الإعلامية شريهان أبو الحسن ببرنامج ست الحسن على قناة أون تى فى، أنه من الأعراض الجانبية لتناول المنشطات الجنسية بإفراط أنها تؤخر اكتشاف أمراض كالضغط والسكر، وتخدع المرضى بعدم اكتشاف سبب المرض الأساسى، كما أن السجائر قاتلة للأداء الجنسى، والجنس وظيفة كالسمع والبصر وأى خلل فى تلك الوظيفة يكون التعامل مع طبيب متخصص.

- برنامج ست الحسن على قناة on tv فى الخامسة مساء اليوم

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