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الانتخابات الفلسطينية: حصلنا على ضمانات من الجميع لاحترام نتائج الانتخابات المحلية

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الانتخابات الفلسطينية: حصلنا على ضمانات من الجميع لاحترام نتائج الانتخابات المحلية الانتخابات الفلسطينية: حصلنا على ضمانات من الجميع لاحترام نتائج الانتخابات المحلية
قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر إن اللجنة حصلت على ضمانات كافية من جميع الجهات من الضفة الغربية وقطاع غزة لاحترام نتائج الانتخابات المحلية المقررة فى الثامن من أكتوبر المقبل.

وأعرب ناصر فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الأحد، عقب لقائه وفدا من حركة "حماس" برئاسة نائب رئيس المكتب السياسى للحركة إسماعيل هنية عن أمله فى أن تكون الانتخابات المحلية نزيهة.

وقال نأمل أن تكون هذه الانتخابات كالانتخابات السابقة، نزيهة وحيادية وتمثل إرادة الشعب، ونأمل أن تكون بارقة أمل من أجل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، موضحا أن الانتخابات ستجرى حسب القانون الحالي، الذى جرت فيه الانتخابات السابقة قبل أربع سنوات وفى نفس الإجراءات، التى تعمل فى الضفة الغربية ستعمل فى قطاع غزة.

ولفت إلى وجود رقابة محلية وخارجية على الانتخابات، قائلا سندعو إلى رقابة من داخل البلد من المشاركين وممثلى الفصائل، ورقابة من الخارج، حتى نضمن نزاهة الانتخابات، وسمعة جيدة فى العالم لنتائجها، سنعمل كل ما بوسعنا لتذليل العقبات التى يضعها الاحتلال أمام إجراء الانتخابات.

من جهته، أكد القيادى فى "حماس" خليل الحية ترحيب الحركة بإجراء الانتخابات المحلية فى الضفة الغربية وقطاع غزة، وأنها ستعمل بكل مكوناتها وإمكاناتها لإنجاح العملية الانتخابية، معربا عن أمله بتضافر كافة الجهود لإنجاح هذا العرس الديمقراطي، ليكون مقدمة لتعزيز الشراكة الوطنية والتوافق الوطنى وإنهاء الانقسام.

وكان وفد لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية قد وصل إلى غزة اليوم الأحد عبر معبر "إيرز"، ومن المقرر أن يلتقى بالفصائل مساء اليوم وبممثلى مؤسسات المجتمع المدنى والهيئات الرقابية.

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مصر 365