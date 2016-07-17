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أستاذ كبد: 150 ألف إصابة جديدة بفيروس C سنويا فى مصر

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أستاذ كبد: 150 ألف إصابة جديدة بفيروس C سنويا فى مصر أستاذ كبد: 150 ألف إصابة جديدة بفيروس C سنويا فى مصر
أكد الدكتور هشام أيوب، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب الإسكندرية، خلال مؤتمر صحفى نظمته إحدى شركات الأدوية اليوم، أننا فى الطريق للقضاء عليه فيروس سى، نظرا لتضافر جهود المؤسسات الأهلية وعلى رأسها مؤسسة الخير، ومؤسسة الكبد المصرى.

ويدعو الدكتور هشام أيوب إلى إغلاق حنفية الإصابات الجديدة التى تحدث سنويا من عدوى فيروس سى أغلبها ناتجة من عدوى المستشفيات. موضحا أن 75% من عدوى فيروس سى ناتجة عن المستشفيات.

وقال الدكتور هشام أيوب: "اليوم كنا معتقدين أن فيروس سى سيأخذ فترة طويلة فى القضاء عليه، ولكن مع تدفق الأدوية بمختلف أنواعها وتوافرها بأسعار فى متناول المريض المصرى، وتوسيع العلاج على نفقة الدولة بشكل كبير ليشمل جميع محافظات مصر، وأيضا التأمين الصحى والقوات المسلحة، والشرطة والشركات الكبرى، والمشاريع الخيرية كل هذا استطاع فى المساهمة فى توفير وعلاج أكبر عدد من المرضى".

وأشار أيوب إلى أن اللجنة القومية أعطت العلاج لحوالى مليون مريض، ولكن لدينا حاليا 9 ملايين مريض يحتاجون للعلاج، ولكن هناك 150 ألف إصابة جديدة تدخل فى نطاق مرضى فيروس سى سنويا، وهذا ما يعرقل عبء التخلص نهائيا من الفيروس، موضحا أن 75% منهم نتيجة العدوى بالمستشفيات، مما يحتاج الى تنفيذ إجراءات مكافحة العدوى بصرامة شديدة للإقلال من حدوث اصابات جديدة.


>علاج مليون مريض بفيروس C بالأدوية الجديدة وزيادة المراكز إلى 100
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مصر 365

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