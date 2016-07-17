تعرف على الفوائد الصحية لفيتامين "ك" فى السبانخ والجرجير والبقدونس

فيتامين ك من الفيتامينات المهمة للحفاظ على سلامة الجسم والوقاية من العديد للأمراض، ونقصه قد ينتج عنه العديد من المشاكل الصحية.

ووفقا لتقرير نشره الموقع المهندى "برايت سايد" فإن فيتامين "ك" له العديد من الفوائد الصحية للجسم، فإنه يجمع البروتينات التى تعد ضرورية لحدوث تجلط الدم ووقف النزيف، وفى حالة وجود نقص بفيتامين "ك" فى الجسم يسبب كدمات مفرطة فى الجسم أو نزيف، كما توجد علاقة بين فيتامين "ك" و"د" لمنع كسور العظام وجعلها أقوى، وفى حالة وجود نقص فى فيتامين "د" بالجسم تزداد خطر الإصابة بالكسور.

وحسب التقرير فمن الفوائد الأخرى لوجود فيتامين "ك" بالجسم، ثبت علميا أنه يحمى من تكلس الشرايين والصمامات ويخفض من نسبة الإصابة بسرطان البروستاتا وألزهايمر.

وفى هذا الإطار يذكر التقرير أهم المصادر الغذائية للحصول على الجرعة اليومية من فيتامين "ك" والتى تتضمن الآتى:

1. فإنه يتواجد فى بعض الأعشاب مثل الريحان والزعتر والبقدونس والكُزبرة والبردقوش والثوم.

>2.الخضراوات الورقية الخضراء: اللفت والسبانخ والكرنب والخردل الاخضر والقرنبيط.

>3. السلطة الخضراء: التى تشمل البصل والجرجير والخس والكرفس.

>4.التوابل الحارة مثل الفلفل الحار والكارى والفلفل الحلو والشمر.

وتابع التقرير أنه يجب استشارة الطبيب المختص قبل تناول المكملات الغذائية من فيتامين "ك"، لأن الاستخدام المفرط يمكن أن يسبب آثارا جانبية، ومن الأفضل اتباع نظام غذائى صحى ومتوازن لتوفير ما يحتاجه الجسم من فيتامين "ك".

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