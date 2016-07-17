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صراع الصفقات - تقرير: شالكه يرغب في تعويض رحيل ساني إلى سيتي من ساوثامبتون

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صراع الصفقات - تقرير: شالكه يرغب في تعويض رحيل ساني إلى سيتي من ساوثامبتون صراع الصفقات - تقرير: شالكه يرغب في تعويض رحيل ساني إلى سيتي من ساوثامبتون

يرغب نادي شالكه في الفوز بسباق ضم دوسان تاديتش لاعب ساوثامبتون خلال سوق الانتقالات الصيفية حسب تقرير صحفي إنجليزي.

وقالت صحيفة "صن" الإنجليزية إن شالكه يرغب في ضم تاديتش من ساوثامبتون لكي يحضر نفسه لبيع ليروي ساني إلى مانشستر سيتي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويرغب أيضا نادي باير ليفركوزن في الحصول على خدمات اللاعب الدولي الصربي، والذي عرض عليه ساوثامبتون أن يجدد عقده لكنه يرغب في الرحيل خلال الصيف الجاري.

وانضم تاديتش إلى ساوثامبتون في يوليو 2014 بمبلغ 10.9 مليون جنيه إسترليني قادما من تفنتي الهولندي بعقد يمتد لأربعة مواسم.

وشارك تاديتش خلال الموسم المنصرم مع ساوثامبتون في 40 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 9 أهداف وصنع 14 هدفا أخرين.

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