كانتي: انضممت إلى تشيلسي بسبب مشروع النادي وكونتي

قال نجولو كانتي لاعب تشيلسي إنه ترك ليستر سيتي وانضم للفريق اللندني بسبب مشروع الزرق بالإضافة إلى رغبته في تحقيق طموحه من خلال فريقه الجديد.

وكان تشيلسي قد أعلن يوم السبت عن انضمام نجولو كانتي إلى صفوفه يوم السبت قادما من ليستر سيتي بمبلغ 32.5 مليون جنيه إسترليني.

وكتب اللاعب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "في موسم 2015-2016 اختبرت شعور الفوز بلقب الدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي، وأرغب في أن أشكر القادة وزملائي وكلاوديو رانييري مدرب الفريق على ذلك الموسم الرائع".

وأضاف "ثقتهم والجماهير ستظل في ذاكرتي، شكرا لكم جميعا، في بداية موسم 2016-2017، اخترت الانضمام إلى تشيلسي، وذلك لأنه نادي كبير وسيدربه مدرب رائع وأريد أن أصل لطموحي الكبير معه".

وتابع"مشروع النادي وحديث المدرب معي أقنعوني بالانضمام لمغامرة طموحة، الآن أنتظر لكي أري فريقي الجديد وأمنحه كل شيء من أجل صيف ناجح وموسم ناجح بالطبع".

وكان كونتي قد خسر أولى مبارياته مع تشيلسي ضد رابييد فيين النمساوي ضمن الجولة التحضيرية استعدادا للموسم الجديد بنتيجة 2-0.