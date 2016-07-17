صراع الصفقات – تقرير: ليفربول يرغب في ضم ماثيو من برشلونة

يرغب نادي ليفربول في تعزيز خط دفاعه بضم جيرمي ماثيو من برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية حسب تقرير صحفية إنجليزي.

وقالت صحيفة "صن" الإنجليزية إن ليفربول يرغب في تعزيز دفاعه من برشلونة بضم ماثيو واتصل الحمر باللاعب لسؤاله عن إمكانية الانضمام لهم خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وشارك الدولي الفرنسي مع برشلونة في 75 مباراة منذ انضمامه إليه في صيف 2014 قادما من فالنسيا، ويرغب يورجن كلوب في تعزيز دفاعه بتواجد فقط مامادو ساخو وجوي جوميز.

ويأتي بحث ليفربول عن مدافع بعد رحيل مارتن سكرتل إلى فينيربهاتشة بـ5.6 مليون جنيه إسترليني.

وكان ليفربول قد ضم جويل ماتيب مدافع شالكة في صفقة انتقال مجاني بعد أن وقع على عقد يمتد لأربعة مواسم عقب انتهاء فترته مع الأزرق الملكي.