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صراع الصفقات – نابولي: إيجوايين ليس للبيع

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صراع الصفقات – نابولي: إيجوايين ليس للبيع صراع الصفقات – نابولي: إيجوايين ليس للبيع

قال نيكولا لومباردو رئيس قسم الاتصالات في نابولي إن الفريق لا يرغب في بيع مهاجمه جونزالو إيجوايين على الرغم من التقارير التي تؤكد رحيله خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وكانت عدد من التقارير قد ربطت إيجوايين بالانتقال إما إلى يوفنتوس أو أرسنال خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وصرح لومباردو للصحفيين "جونزالو لم يقل يوما إنه يرغب في الرحيل".

وأضاف "يوفنتوس لم يطلب أبدا ضمه، وأورويليو دي لاورينتس رئيس النادي لا يرغب في بيعه، نحن نتحدث عن شائعات تمت تغذيتها بواسطة الصحافة".

وأتم "هنا في نابولي سيتواجد إيجواين يوم 25 يوليو من أجل الجولة التحضيرية للموسم الجديد".

وكان نيكولاس إيجوايين شقيق اللاعب ووكيله قد تحدث في وقت سابق عن أن موكله لا يرغب في تجديد عقده مع فريقه الحالي.

ويمتد عقد إيجوايين مع نابولي حتى عام 2018، ويمتلك اللاعب شرطا جزائيا يقدر بـ90 مليون يورو.

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