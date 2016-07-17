كولينا: إصابة باييه لرونالدو حادث غير متعمد

قال بيرلويجي كولينا رئيسي لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن تدخل ديمتري باييه لاعب منتخب فرنسا على كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال كان حادثة بنهائي اليورو.

وكان رونالدو قد خرج مصابا في الشوط الأول من نهائي بطولة يورو 2016 التي أقيمت في فرنسا بعد تدخل قوي من ديمتري باييه، وفاز زملاء النجم البرتغالي باللقب بعد التفوق بنتيجة 1-0.

وصرح كولينا لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية "تدخل باييه على رونالدو كان خطأ".

وأضاف "هل يستحق بطاقة صفراء؟ الأمر قابل للنقاش، حيوية المعركة وطريقة ضرب الركبة بالركبة كانت حادثة، إنها سلسلة من سوء الحظ لا أكثر، باييه لم يرغب في أذيته".

وكانت تقارير إسبانية قد قالت إن رونالدو قد زار عيادة في إبيزا من أجل العلاج بالأكسجين ليسرع من عملية شفائه.